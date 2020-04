Перенесенный из-за кризиса релиз игры Last of Us Part II состоится летом

ТАСС, 28 апреля. Японская компания Sony объявила во вторник, что выход видеоигры Last of Us Part II (вторая часть Last of Us), перенесенный на неопределенный срок из-за вызванного пандемией "мирового кризиса", состоится 19 июня. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте принадлежащей компании игровой консоли PlayStation.

Отмечается, что выход игры был задержан, в частности, из за ситуации с распространением коронавируса нового типа. Также сообщается, что в связи с изменением даты выхода Last of Us Part II было принято решение перенести релиз игры Ghost of Tsushima для той же платформы на 17 июля.

В Last of Us Part II, как и в первой части игры Last of Us (в русской локализации - "Одни из нас"), рассказывается о пандемии, вызванной мутировавшим грибом и создавшей глобальную катастрофу.