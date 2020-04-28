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Пандемия коронавируса нового типа

В ООН предупредили о пятикратном росте числа голодающих в Западной Африке после пандемии

Как сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации, в особо уязвимом положении оказались дети

РИМ, 28 апреля. /ТАСС/. Усугубление эпидемиологической ситуации грозит увеличением числа голодающих в Западной Африке в пять раз. С таким предупреждением выступила координатор по вопросам устойчивости к внешним воздействиям для этого региона Кумба Соу, интервью с которым в понедельник распространила Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН.

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По его словам, проблема недостатка продовольствия, вызванного засухами, нашествиями пустынной саранчи, а также конфликтами в Западной Африке и регионе Сахель, сейчас усугубляется пандемией. "По всей Западной Африке по состоянию на начало апреля свыше 11 млн человек нуждаются в неотложной продовольственной помощи, главном образом из-за конфликтов. И если быстро не принять мер, это число будет продолжать расти и в период между урожаями (июнь - август) может достичь 17 млн. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, еще 50 млн человек в регионе грозит продовольственный кризис", - отметила эксперт организации.

"Крайняя опасность грозит тем, кто уже голодает. В особо уязвимом положении оказались дети. Почти 2,5 млн детей, более четверти в Буркина-Фасо, Мали и Нигере, страдают от тяжелой и острой формы неполноценности питания", - констатировала Соу.

Во многом проблемы местного населения объясняются особенностями ведения сельского хозяйства и животноводства в этих районах. "Веками по всему Сахелю кочевники-скотоводы каждый год перемещались на сотни миль в поисках пастбищ для своего стада. Это они проделывают каждый год и в особенности в апреле-мае, когда пастбища становятся суше. Многие мавританские кочевники-скотоводы, например, в поисках пастбищ отправляются в Мали и Сенегал. Но с закрытием границ они больше не могут перемещаться в поисках корма и воды или для торговли. В результате кочевники потеряют свои доходы, так как не смогут продать животных или купить все для них необходимое, а могут и потерять скот из-за мора или болезней. Когда животные умирают или перестают давать молоко или мясо, люди начинают голодать. С потерей животных люди лишаются и средств к существованию", - пояснила она.

От пандемии пострадают и обычные фермеры из-за перебоев с поставкой удобрений и семян, закрытия магазинов и рынков и уменьшения объема помощи. "Поскольку основная часть Западной Африки и так уже страдает от других сложных кризисных ситуаций, нашим первоочередным приоритетом является обеспечение и сохранение наших текущих чрезвычайных мер реагирования. Особенно это касается деятельности по поддержке предстоящей сельскохозяйственной кампании, что поможет смягчить воздействие пандемии на продовольственную безопасность", - сказала Соу. При этом она указала на недостаток финансирования работы ФАО по реагированию в регионе.

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Пандемия коронавируса нового типа
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