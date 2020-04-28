В нацпарке Приморья проверяют диких животных на инфекционные заболевания

ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля. /ТАСС/. Специалисты национального парка "Земля леопарда" на юге Приморья проводят ветеринарное исследование для выявления инфекций у обитающих здесь диких животных. Предварительные результаты говорят об отсутствии угроз для краснокнижных тигров и леопардов, сообщила во вторник журналистам пресс-служба организации.

"Дикие звери нацпарка "Земля леопарда" стали объектом ветеринарных исследований. Настоящий медосмотр мелким животным в лесу устроили для выявления потенциально опасных инфекционных заболеваний, которые могут угрожать их крупным соседям - дальневосточному леопарду и амурскому тигру", - говорится в сообщении.

Исследования проводятся для предотвращения вспышек различных заболеваний, которые могут угрожать поголовью диких животных и потере целых популяций, в том числе краснокнижных зверей. На первом этапе специалисты берут анализы у мелких хищников, таких как еж, барсук. Для этого в лесу устанавливают ловушки с приманкой. Затем зверя временно обездвиживают, осматривают, взвешивают и берут мазки со слизистых оболочек. Все собранные материалы отправляют в лабораторию.

"Предварительные оценки состояния здоровья обитателей нацпарка радуют: обследованные животные выглядят здоровыми, активны и отличаются упитанностью даже после зимы. Звери прекрасно перезимовали, потенциальных угроз для леопардов и тигров не выявлено", - приводится в сообщении комментарий заместителя директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке Юрия Дармана.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока, для защиты краснокнижных крупных кошек. По итогам 2018 года, там был замечен 91 взрослый дальневосточный леопард и не менее 22 котят. Кроме того, там зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра.