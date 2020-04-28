{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В нацпарке Приморья проверяют диких животных на инфекционные заболевания

Специалисты пока не обнаружили угроз для тигров и леопардов

ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля. /ТАСС/. Специалисты национального парка "Земля леопарда" на юге Приморья проводят ветеринарное исследование для выявления инфекций у обитающих здесь диких животных. Предварительные результаты говорят об отсутствии угроз для краснокнижных тигров и леопардов, сообщила во вторник журналистам пресс-служба организации.

"Дикие звери нацпарка "Земля леопарда" стали объектом ветеринарных исследований. Настоящий медосмотр мелким животным в лесу устроили для выявления потенциально опасных инфекционных заболеваний, которые могут угрожать их крупным соседям - дальневосточному леопарду и амурскому тигру", - говорится в сообщении.

Исследования проводятся для предотвращения вспышек различных заболеваний, которые могут угрожать поголовью диких животных и потере целых популяций, в том числе краснокнижных зверей. На первом этапе специалисты берут анализы у мелких хищников, таких как еж, барсук. Для этого в лесу устанавливают ловушки с приманкой. Затем зверя временно обездвиживают, осматривают, взвешивают и берут мазки со слизистых оболочек. Все собранные материалы отправляют в лабораторию.

"Предварительные оценки состояния здоровья обитателей нацпарка радуют: обследованные животные выглядят здоровыми, активны и отличаются упитанностью даже после зимы. Звери прекрасно перезимовали, потенциальных угроз для леопардов и тигров не выявлено", - приводится в сообщении комментарий заместителя директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке Юрия Дармана.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока, для защиты краснокнижных крупных кошек. По итогам 2018 года, там был замечен 91 взрослый дальневосточный леопард и не менее 22 котят. Кроме того, там зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Курпатов считает, что 20% россиян испытают посттравматическое расстройство после пандемии
По мнению психотерапевта, пандемия - это так называемый пробный шар, поэтому думать, что после пережитого больше ничего подобного не случится - наивно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС