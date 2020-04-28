Российские специалисты обработали еще три лечебных учреждения провинции Брешиа в Италии

БЕРГАМО /Италия/. 28 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты совместно с военнослужащими радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) итальянских вооруженных сил продезинфицировали внутренние помещения и дороги еще трех лечебных учреждений в провинции Брешиа. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

"Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Оспиталетто, Андро и Каприоло провинции Брешиа. Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 83 населенных пунктах Ломбардии", - сообщили в российском военном ведомстве.

За все время российские специалисты обработали 91 здание и сооружение, более 730 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 180 тыс. квадратных метров дорог с твердым покрытием.

В Минобороны добавили, что российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами в полевом госпитале в Бергамо уже вылечили 40 больных коронавирусной инфекцией. В отделение реанимации и интенсивной терапии, в котором трудятся российские специалисты, поступили 15 заболевших с тяжелой формой инфекции.

22-25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили в страну около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от пандемии районов на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях. В Италии, по последним данным, зарегистрировано почти 198 тыс. случаев заражения, почти 65 тыс. человек вылечились. Число умерших превысило 26,6 тысячи.