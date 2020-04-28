Пострадавший при взрыве в автомобиле в Волгограде находится в реанимации

ВОЛГОГРАД, 28 апреля. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший в Волгограде при взрыве неустановленного боеприпаса в понедельник в припаркованном легковом автомобиле, находится в реанимации, ему проведена хирургическая операция по извлечению осколков. Об этом сообщила во вторник ТАСС официальный представитель Следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник.

"Пострадавший жив, он в реанимации, была операция по извлечению осколков", - сказала она.

По данным источника в правоохранительных органах, получивший ранение является полковником запаса МВД.

В понедельник в СУ СК сообщили, что на улице Хорошева произошел взрыв неустановленного боеприпаса, пострадал 69-летний мужчина. По предварительным данным, взрыв раздался в автомобиле пенсионера в тот момент, когда тот сел за руль.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ч. 1 ст. 222.1. УК РФ ("Незаконные оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств").