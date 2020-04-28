В МЧС прогнозируют подтопление жилых домов в нескольких российских регионах

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Подтопление жилых домов весенним паводком прогнозируется в ряде регионов России. Об этом говорится в прогнозе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

"В период с 27 апреля по 11 мая прогнозируется подтопление пониженных участков местности, жилых домов, низководных мостов и других объектов инфраструктуры на территории Хабаровского края в пойме реки Уссури, Иркутской области в верховьях рек Лена, Нижняя Тунгуска и Бирюса, Томской области в бассейне рек Чулым, Кеть, Васюган, Архангельской области на реке Пинега и Вологодской области на реках Сухона и Северная Двина", - говорится в прогнозе.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что весеннее половодье в регионах России проходит без осложнений. По его словам, паводок завершился в 44 регионах, в 34 продолжается, в районах крайнего севера он еще не начался.