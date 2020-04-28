Число заразившихся коронавирусом в Росатоме выросло до 86

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Росатом наблюдает за состоянием 86 сотрудников отрасли, заразившихся коронавирусом, и внимательно следит за развитием ситуации в городах с объектами корпорации, где за неделю выросло число инфицированных. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в видеообращении к работникам предприятий отрасли.

"На вечер понедельника в отрасли на контроле 86 случаев. В стационарах находятся 19 человек. Рад сообщить, что у всех болезнь протекает в легкой и средней форме. 51 человек выздоровел", - сказал он.

Лихачев отметил, что накануне несколько предварительно положительных тестов на коронавирус было зафиксировано на Билибинской АЭС на Чукотке. "Сейчас мы ее [информацию] уточняем, проводим дополнительные проверки", - отметил глава госкорпорации.

21 апреля сообщалось, что Росатом взял на контроль 39 случаев заражения коронавирусом.

"Пик заболевания сейчас смещается в регионы. Это создает прямую угрозу нашим атомным городам. На сегодняшний день особенно тревожит ситуация в Сарове, Электростали, Десногорске. В Сарове обстановка усугубляется еще и вспышкой заболевания в расположенном рядом Дивеевском монастыре", - сказал Лихачев.