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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Росатоме выросло до 86

В стационарах находятся 19 человек, сообщили в госкорпорации

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Росатом наблюдает за состоянием 86 сотрудников отрасли, заразившихся коронавирусом, и внимательно следит за развитием ситуации в городах с объектами корпорации, где за неделю выросло число инфицированных. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в видеообращении к работникам предприятий отрасли.

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"На вечер понедельника в отрасли на контроле 86 случаев. В стационарах находятся 19 человек. Рад сообщить, что у всех болезнь протекает в легкой и средней форме. 51 человек выздоровел", - сказал он.

Лихачев отметил, что накануне несколько предварительно положительных тестов на коронавирус было зафиксировано на Билибинской АЭС на Чукотке. "Сейчас мы ее [информацию] уточняем, проводим дополнительные проверки", - отметил глава госкорпорации.

21 апреля сообщалось, что Росатом взял на контроль 39 случаев заражения коронавирусом.

"Пик заболевания сейчас смещается в регионы. Это создает прямую угрозу нашим атомным городам. На сегодняшний день особенно тревожит ситуация в Сарове, Электростали, Десногорске. В Сарове обстановка усугубляется еще и вспышкой заболевания в расположенном рядом Дивеевском монастыре", - сказал Лихачев.

Теги
РоссияЛихачев, Алексей ЕвгеньевичПандемия коронавируса нового типа
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