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Пандемия коронавируса нового типа

Самолет с медпомощью для борьбы с коронавирусом вылетел из Турции в США

Ранее Турция поставляла гуманитарную помощь в Великобританию, Италию и Испанию

АНКАРА, 28 апреля. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет с медицинскими принадлежностями для борьбы с коронавирусом вылетел во вторник из Турции в США. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

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"Процесс погрузки медицинских принадлежностей на борт самолета ВВС Турции, который доставит их в США, завершен. Наш самолет вылетел с авиабазы Этимесгут в Анкаре", - говорится в коммюнике.

О намерениях Анкары предоставить гуманитарную помощь Вашингтону накануне сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Турция поставляла гуманитарную помощь в Великобританию, Италию, Испанию и ряд балканских стран.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия коронавируса нового типа
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