Роспотребнадзор до 29 апреля подготовит концепцию снятия введенных из-за коронавируса мер

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия или смягчения ограничений, введенных в России из-за коронавируса. Об этом говорится в решениях по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 27 апреля, опубликованных на сайте правительства во вторник.

"Роспотребнадзору в рамках исполнения пункта 4 перечня поручений от 24 апреля 2020 года, данных по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве <...> по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, [поручено] завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введенных в связи распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции, и соответствующих методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации", - говорится в документе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.