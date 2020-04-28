Мобильный госпиталь будет развернут на территории Чаяндинского месторождения в Якутии

ЯКУТСК, 28 апреля. /ТАСС/. Мобильный госпиталь начнут разворачивать с 30 апреля на территории Чаяндинского месторождения, где объявлен карантин. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства Якутии.

На Чаяндинском месторождении в Ленском районе расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где насчитывается более 10 тыс. человек. В настоящее время 56 человек находятся в больницах Якутии, также 39 работников были вывезены на лечение в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения.

"По поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой 30 апреля МЧС начнет разворачивать на территории месторождения мобильный госпиталь", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева.

На территории месторождения вместе со специалистами "Газпрома" работают медики и специалисты управления Роспотребнадзора по региону. Отмечается, что ситуация на месторождении оценивается как напряженная, поскольку ряд бригад, закончивших работу, не могут выехать, так как "разделение" на инфицированных и на здоровых не завершено. По словам Айсена Николаева, на месторождение вылетают руководители подрядных организаций, которые на месте будут решать вопросы с людьми по условиям их пребывания и дальнейшего отъезда.

"На прошлой неделе по нашей просьбе силами "Согаза" на месторождении отобрали пробы у всех, кто там находится. Результатов еще нет, но, по предварительным данным, очевидно, что инфицированных будет много. "Газпром" готов вывозить людей в регионы, откуда они к нам прибыли, якутян там практически нет. Здоровые работники будут по прилету помещаться в обсерваторы, больные - в инфекционные больницы. Со своей стороны мы оказываем всю необходимую помощь", - привели в релизе слова Николаева.

В Якутии подтверждено 170 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 25 человек, умер один пациент.