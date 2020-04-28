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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Башкирии подготовили почти 3 тыс. коек для пациентов с коронавирусом в регионе

Глава республики Радий Хабиров считает, что "всегда нужно готовиться к худшим сценариям"

УФА, 28 апреля. /ТАСС/. Почти 3 тыс. коек подготовлены в Башкирии для пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник сообщил журналистам глава республики Радий Хабиров на Международном онлайн-форуме "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии", организованном правительством Республики Башкортостан совместно с Высшей школой экономики (ВШЭ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ).

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Башкирии подтвержден 631 случай заражения.

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"Мы подготовили почти 3 тыс. коек - 2 850 коек. Это по тем расчетам, которые нам предложили", - сказал он.

"Главный урок [из ситуации с коронавирусом] - всегда нужно готовиться к худшим сценариям", - пояснил он.

В форуме принимают участие спикеров из 25 стран, среди них продюсер Люк Бессон, бывший премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт, американский физик Митио Каку, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. В программе мероприятия предусмотрено 10 секций и два пленарных совещания, модераторами выступят телеведущая Ксения Собчак и президент телекомпании "ВИД", вице-премьер Академии российского телевидения Александр Любимов. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичПандемия коронавируса нового типа
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