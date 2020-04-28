Украинские пожарные остановили распространение огня в Чернобыльской зоне

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Украинское ведомство по чрезвычайным ситуациям сообщило во вторник о локализации лесного пожара в зоне отчуждения вокруг бывшей Чернобыльской АЭС в Киевской области.

"По состоянию на 14 часов (время совпадает с московским - прим. ТАСС) 28 апреля в зоне локализованы последние два очага пожара вблизи села Кривая Гора и сел Рудьки - Буряковка. Таким образом, лесной пожар на территории зоны отчуждения локализован", - говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как добавляет ГСЧС, в Чернобыльской зоне продолжается тушение отдельных очагов тления торфяников в Дитятковском, Паришивском и Лубянском лесничествах. Ликвидацию этих очагов в плановом режиме будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). Радиационный фон по городу Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения находится в пределах естественных фоновых значений, заверяет ведомство по ЧС.

"Ситуация с лесными пожарами в Олевском и Овручском районах Житомирской области контролируется", - отмечает ГСЧС. Сотрудники ведомства вместе с лесничими ведут борьбу с очагами возгорания в Словечанском лесном хозяйстве, где к тушению привлечены 221 человек и 43 единицы техники, а также в Белокоровицком и Олевском лесных хозяйств, где работают 108 человек и 23 единицы техники.

Пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС возник 4 апреля. В спасательном ведомстве 15 апреля сообщали, что горение удалось полностью ликвидировать, однако на следующий день из-за шквалистого ветра в некоторых местах вновь появился открытый огонь. В частности, пожар был зафиксирован в 17 км от границы с Белоруссией. Основными причинами пожаров называют поджоги.