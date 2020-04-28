{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

Украинские пожарные остановили распространение огня в Чернобыльской зоне

Продолжается тушение отдельных очагов тления торфяников в Дитятковском, Паришивском и Лубянском лесничествах

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Украинское ведомство по чрезвычайным ситуациям сообщило во вторник о локализации лесного пожара в зоне отчуждения вокруг бывшей Чернобыльской АЭС в Киевской области.

"По состоянию на 14 часов (время совпадает с московским - прим. ТАСС) 28 апреля в зоне локализованы последние два очага пожара вблизи села Кривая Гора и сел Рудьки - Буряковка. Таким образом, лесной пожар на территории зоны отчуждения локализован", - говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как добавляет ГСЧС, в Чернобыльской зоне продолжается тушение отдельных очагов тления торфяников в Дитятковском, Паришивском и Лубянском лесничествах. Ликвидацию этих очагов в плановом режиме будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). Радиационный фон по городу Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения находится в пределах естественных фоновых значений, заверяет ведомство по ЧС.

"Ситуация с лесными пожарами в Олевском и Овручском районах Житомирской области контролируется", - отмечает ГСЧС. Сотрудники ведомства вместе с лесничими ведут борьбу с очагами возгорания в Словечанском лесном хозяйстве, где к тушению привлечены 221 человек и 43 единицы техники, а также в Белокоровицком и Олевском лесных хозяйств, где работают 108 человек и 23 единицы техники.

Пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС возник 4 апреля. В спасательном ведомстве 15 апреля сообщали, что горение удалось полностью ликвидировать, однако на следующий день из-за шквалистого ветра в некоторых местах вновь появился открытый огонь. В частности, пожар был зафиксирован в 17 км от границы с Белоруссией. Основными причинами пожаров называют поджоги.

Теги
УкраинаПожар в Чернобыльской зоне отчуждения
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Новгородской области ввели обязательное анкетирование для прибывших из других регионов
Приезжающие в анкете должны указать возраст, из какого региона они прибыли, а также дату отъезда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС