Путин призвал продолжать действовать в борьбе с коронавирусом на опережение

Президент также поручил Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и в каждом субъекте РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 28 апреля. /ТАСС/. В борьбе с коронавирусом в России удавалось действовать на опережение и необходимо так же работать и впредь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса.

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"Мы обязаны действовать на опережение так же, как до сих пор и, если потребуется, незамедлительно принимать меры по дополнительному развертыванию специализированных коек в регионах, там, где созданного сейчас резерва может в дальнейшем не хватить", - сказал глава государства. Он призвал иметь в виду любой сценарий развития событий и быть готовыми к любому сценарию. Путин отметил, что с эпидемией коронавируса мир столкнулся впервые. Однако, по его словам, благодаря работе ученых, врачей об этой опасной болезни стало известно гораздо больше, чем еще совсем недавно. Это значит, что есть возможность более четко строить прогнозы, стратегию и тактику действий. "Кроме того, и наш собственный, и зарубежный опыт борьбы с эпидемией говорят о том, что решения, принятые вчера, уже завтра, послезавтра могут быть недостаточными", - предостерег глава государства. Он поручил Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и в каждом субъекте Федерации, постоянно актуализировать свои планы, учитывая, что ситуация меняется практически ежедневно. Ответственность чиновников Путин заявил, что министры и губернаторы несут персональную ответственность за реализацию мер поддержки граждан и бизнеса.

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"Решения вырабатывались буквально в считанные часы, ложились в основу законопроектов сразу в ходе рабочих совещаний. Так же собранно, оперативно должна строиться и работа по их реализации", - заявил Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах. "Руководители федеральных ведомств, главы регионов несут за это персональную ответственность", - подчеркнул президент, напомнив, что на реализацию двух пакетов мер, направленных на поддержку граждан и экономики, выделены беспрецедентные ресурсы. Обращаясь к участникам совещания Путин подчеркнул, что решения будут считаться выполненными, только когда люди, многодетные семьи, медицинские работники получат на руки положенные им выплаты, а предприятия на деле воспользуются мерами поддержки. "А до тех пор, пока здесь остаются даже единичные, на первый взгляд, частные, казалось бы, проблемы, но люди о них говорят - вопрос с контроля, конечно, сниматься не будет", - заявил он. Путин отдельно обратился к губернаторам. "Если у вас план по развертыванию специализированных коек выполнен, это совсем не повод остановить работу, доложить и считать ее завершенной. Пожалуйста, используйте каждую возможность, чтобы нарастить ресурсы и готовность здравоохранения в регионе, не дожидаясь команды сверху", - призвал он. Российский лидер сделал акцент на том, что наличие специализированных коек - важнейшая задача, но для успешной борьбы с эпидемией должна эффективно работать именно вся система здравоохранения. "Если где-то происходит сбой, если не хватает кадров, специалисты перегружены, не справляются с потоком больных, то в результате страдают люди. Они не получают помощь вовремя, оказываются в больнице уже с тяжелыми осложнениями", - заметил он. Во избежание таких ситуаций, по словам президента, "все должно быть отлажено, все звенья работать как единый механизм - участковые терапевты и узкие специалисты, приемные и диагностические отделения, службы скорой помощи". Распространение удалось затормозить, однако пик еще не пройден Распространение эпидемии коронавируса в России удалось затормозить, отметил Путин. "Ключевое, о чем хочу сказать, подводя итоги прошедших недель: нам удалось затормозить распространение эпидемии, и это результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые прислушались к рекомендациям врачей и специалистов, заботятся о своем здоровье и берегут близких", - сказал Путин. По его словам, "ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось". "Но это не должно нас успокаивать, ситуация остается очень сложной. Специалисты и ученые говорят, что пик еще не пройден", - добавил президент.

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