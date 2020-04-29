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Пандемия коронавируса нового типа

Мэр города в Хмельницкой области подал в полицию заявление против УПЦ

Александр Супрунюк обвинил священнослужителей и прихожан в нарушении карантинных мер

КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Мэр города Нетешина, где расположена Хмельницкая атомная электростанция, Александр Супрунюк обвинил священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви (УПЦ) в нарушении карантинных мер и отправил в полицию и Службу безопасности Украины (СБУ) заявления для привлечения их к ответственности.

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"Я уже написал в СБУ и полицию заявления о совершении уголовного преступления. В течение всего периода предпраздничных и праздничных (пасхальных - прим. ТАСС) дней самая большая проблема была со священниками УПЦ, которые игнорировали наши мероприятия, саботировали их, грубо себя вели", - заявил он в интервью местному изданию "Е".

В настоящий момент в городе зафиксировано восемь случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По данным украинских СМИ, один из пациентов мог контактировать с работниками АЭС.

Теги
УкраинаПандемия коронавируса нового типа
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