Пассажиров авиарейсов в Сахалинскую область будут проверять на коронавирус

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в среду приняли решение с 30 апреля допускать людей на рейсы до Южно-Сахалинска выборочно. Перед посадкой в самолет пассажиры будут проходить тесты на коронавирус, сообщил в YouTube -канале островного правительства губернатор региона Валерий Лимаренко.

В настоящее время в Сахалинской области с коронавирусной инфекцией борются только три человека. Еще 19 пациентов ранее выздоровели и выписались из больницы. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции. Планируется, что он продлится до 11 мая включительно.

"С завтрашнего дня принято решение отсекать потенциально заболевших людей до посадки в самолет перед полетом на остров", - сказал глава региона.

Как уточнили ТАСС областные власти, экспресс-тесты позволяют выявлять наличие коронавирусной инфекции уже через час или несколько часов после процедуры. Планируется, что пассажирам нужно будет приезжать в аэропорт заранее - за несколько часов до вылета. Пока тестировать перед посадкой будут пассажиров, летящих в Южно-Сахалинск из Москвы, Хабаровска и Владивостока, так как по остальным направлениям авиасообщение ограничено. Подробности по поводу организации проведения тестирования пока не сообщаются, так как этот вопрос еще прорабатывается. "Мы создадим такие условия, чтобы никто не мог заразиться в самолете. Для нас это принципиально важно, потому что для нас это главная точка соприкосновения. Более того, мы начинаем волноваться за экипаж, который постоянно летает и фактически вся команда может тоже заразиться", - отметил Лимаренко.

Сейчас тесты на коронавирусную инфекцию проходят все прибывающие на Сахалин пассажиры. Они отправляются на сутки в специально подготовленные обсерваторы. Анализы тех пассажиров, чьи предварительные тесты показывают положительный результат, отправляют в научный центр "Вектор" в Новосибирске. Пассажиры с отрицательными тестами отправляются на обязательный двухнедельный карантин домой. Люди без сахалинской прописки остаются в обсерваторах также на 14 дней.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.