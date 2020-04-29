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Захарова сообщила, что около 10 тыс. россиян за рубежом получили финансовую помощь

Официальный представитель МИД отметила, что те граждане, которые не успели получить финансовую помощь за рубежом, могут получить выплаты, вернувшись в Россию

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Около 10 тыс. российских граждан, находящихся за рубежом и нуждающихся в финансовой помощи, уже получили выплаты. Об этом сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Было под 50 тыс. заявлений [на получение финансовой помощи]. Они обрабатываются. Очень многие, я думаю, что около 10 тыс., уже получили [выплаты]", - сказала она.

Захарова также отметила, что те граждане, которые не успели получить финансовую помощь за рубежом, могут получить выплаты, вернувшись в Россию.

Правительство России выделило 500 млн рублей на помощь россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за ограничений в связи с коронавирусом. МИД РФ поручено организовать целевое расходование средств и представить доклад в правительство до 1 февраля 2021 года.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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