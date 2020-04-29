Захарова сообщила, что около 10 тыс. россиян за рубежом получили финансовую помощь

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Около 10 тыс. российских граждан, находящихся за рубежом и нуждающихся в финансовой помощи, уже получили выплаты. Об этом сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Было под 50 тыс. заявлений [на получение финансовой помощи]. Они обрабатываются. Очень многие, я думаю, что около 10 тыс., уже получили [выплаты]", - сказала она.

Захарова также отметила, что те граждане, которые не успели получить финансовую помощь за рубежом, могут получить выплаты, вернувшись в Россию.

Правительство России выделило 500 млн рублей на помощь россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за ограничений в связи с коронавирусом. МИД РФ поручено организовать целевое расходование средств и представить доклад в правительство до 1 февраля 2021 года.