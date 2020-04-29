Глава комитета Думы поддержал идею объединения факультетов МГУ в научные школы

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов ("Единая Россия") поддержал идею ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего о создании в университете укрупненных научных школ.

"В данном случае речь не идет о слиянии факультетов, а об их зонтичной научной интеграции. Создание крупных научных центров, охватывающих сразу несколько факультетов близкого профиля, будет полезно для науки, для педагогического процесса и, конечно, для студентов", - приводит слова Никонова в среду пресс-служба комитета.

По его словам, инициатива о создании в МГУ порядка 14-16 научных школ обсуждается "уже не один месяц", она "весьма интересна и продуктивна". В частности, такие нововведения будут полезны для науки, так как помогут "сконцентрировать очень немалые силы ученых МГУ на основных направлениях, определяющих передовой уровень научно-технического прогресса, наук об управлении общественными процессами, наук о человеке". За счет этого станет легче координировать проведение междисциплинарных исследований, отмечает Никонов.

Кроме того, уверен он, создание научных школ будет полезно для преподавания. "Получится разнообразить образовательные программы, делать их более гибкими и насыщенными, более полно использовать педагогический потенциал ведущих ученых, расширить круг их потенциальных учеников", - считает Никонов. Помимо этого, нововведение позволит студентам расширить круг изучаемых предметов, а также облегчит возможность перехода с одной образовательной программы на другую, отмечает Никонов. По его словам, это позволит студентам "получить лучшее образование по выбранной специальности на современном уровне".

"Пока речь идет о предложении. Окончательные решения за университетским коллективом. Но мне идея нравится. Только через перемены возможно движение вперед", - подчеркнул Никонов.

Во вторник ректор МГУ Виктор Садовничий заявил ТАСС, что факультеты университета могут быть объединены в 14-16 научных школ, которые в свою очередь будут представлять из себя объединение вокруг прорывных научных направлений. По его словам, такая идея находится в стадии обсуждения.