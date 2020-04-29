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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: сдержать развитие пандемии в регионах СКФО может только осознанная самоизоляция

При этом, по словам ректора Северо-Осетинской государственной медицинской академии Олега Ремизова, дополнительных ограничений или ужесточения режима не требуется

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 апреля. /ТАСС/. Рост подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории регионов Северного Кавказа связан с недостаточным соблюдением режима самоизоляции жителями этих регионов, а также увеличением количества проводимых тестов на коронавирус, сдержать развитие пандемии сможет только сознательное ограничение социальных контактов, такое мнение высказал ТАСС ректор Северо-Осетинской государственной медицинской академии, заведующий кафедрой ЮНЕСКО "Образование в области здоровья для устойчивого развития" Олег Ремизов.

Накануне Ремизов по приглашению "Российского центра в Брюсселе" провел онлайн-конференцию "Ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса: что дальше?", в которой приняли участие представители медицинского сообщества стран Евросоюза. В ходе конференции обсуждались, в частности, особенности распространения коронавируса и опыт борьбы с пандемией на территории регионов РФ.

"Распространение инфекции не носило бы такой взрывной характер, если бы сами люди стали более сдержанными. Кроме того, рост [случаев заражения коронавирусом] связан с увеличением выявляемости за счет тест-систем - начало увеличиваться количество проводимых исследований, и, естественно, результат стал совершенно другой. <…> До сознания людей должно дойти, что нужно на время дистанцироваться друг от друга, ослабить контакты, хотя на Северном Кавказе общение традиционно имеет очень важное значение, к тому же люди здесь более склонны к тесным контактам. На Кавказе большие семьи, иногда это пять-семь домов, и люди просто не понимают, как можно не контактировать внутри семьи, поэтому у них даже ограниченный круг общения оказался слишком большим", - сказал Ремизов.

При этом, по его словам, дополнительных ограничений или ужесточения режима самоизоляции не требуется, достаточно соблюдать уже введенные меры.

"Многие решили, что это (борьба с коронавирусом - прим. ТАСС) - проблема властей и здравоохранения, не осознавая, что могут участвовать в решении этой проблемы благодаря своим действиям. Но власти не должны кого-то куда-то загонять - государство могло освободить от работы, наладить волонтерское движение, гарантировать оказание медицинской помощи - все это сделано. Это должна быть осознанная самоизоляция - каждый должен вносить свой вклад, свой "кирпичик" в борьбу с пандемией", - пояснил эксперт.

Помочь себе и здравоохранению

Он также отметил, что система здравоохранения как в России в целом, так и в регионах СКФО сумела в кратчайшие сроки перестроиться и мобилизовать все необходимые ресурсы для борьбы с пандемией.

"Лучшие лечебно-профилактические учреждения отданы под <...> госпитали, привлечены лучшие кадры, к этому отнеслись очень серьезно <…>. Но очень важно не перегрузить здравоохранение, потому что, как только пойдет перегрузка, будет снижаться качество оказания медицинской помощи… И сейчас сами люди должны помочь и себе, и властям, и здравоохранению: если они хотя бы на 30% будут соблюдать все рекомендации, эффект будет очень выраженным", - пояснил собеседник агентства.

Он также отметил, что в России в целом приняты беспрецедентные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией, а опыт российской медицины будет оценен на мировом уровне.

"Когда закончится пандемия, я думаю, мировое сообщество отметит работу нашей системы здравоохранения. Она достаточно быстро стала перестраиваться - внедрились самые современные методики, в том числе плазмаферез - лечение плазмой крови тяжелых больных, организм которых сам не может выработать антитела [для борьбы с вирусом]. Расширен список медикаментов, рекомендованных для лечения коронавируса, - в начале апреля их было шесть, сейчас уже 11 <…> Страна очень быстро отреагировала и в течение нескольких месяцев стала "локомотивом" в лечении, диагностике, методологии борьбы с новой коронавирусной инфекцией", - заключил эксперт.

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РоссияСеверный КавказСКФОПандемия коронавируса нового типа
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