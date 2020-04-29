РВИО предложило участвовать в "Бессмертном полку - онлайн" со снимком Ржевского мемориала

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) предложило желающим принять участие в акции "Бессмертный полк - онлайн", но не имеющим такой возможности разместить на профилях своих страниц в социальных сетях фотографию памятника Советскому солдату подо Ржевом, сообщила в среду пресс-служба РВИО.

Ранее организаторы сообщили, что из-за пандемии коронавируса акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре Okko и на портале "Бессмертного полка России". Участникам предложили загрузить на сайт акции фотографии своих родных и близких - участников Великой Отечественной войны.

"В России стартовала акция "Бессмертный полк - онлайн". Российское военно-историческое общество предлагает участникам, оказавшимся вдалеке от своих близких и семейных фотоальбомов, разместить на страницах и аватарах фотографии памятника Советскому солдату подо Ржевом", - говорится в сообщении РВИО.

Как подчеркнул научный директор РВИО Михаил Мягков, пандемия не должна стать преградой для увековечивания памяти защитников Родины. "Даже в таких непростых обстоятельствах для памяти не существует внешних преград. Пусть в этом году 9 Мая "Бессмертный полк" пройдет в необычном формате, но символичность акции сохраняется. В эти весенние дни наши близкие и защитники Родины как никогда рядом с нами. И сегодня память об их подвиге является для нас поддержкой", - подчеркнул он.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской.

Ржевский мемориал

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. Основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч красноармейцев были убиты, пропали без вести и взяты в плен. Общие потери составили около миллиона человек.

По инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на месте кровопролитных сражений подо Ржевом возводят мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной армии. 25-метровая фигура воина будет стоять около трассы М-9. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области. Мемориал возводится без привлечения федеральных средств на народные пожертвования.