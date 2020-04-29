Серьезнее всего пандемия сократила разнообразие бизнеса в исторических зданиях Москвы

Ранее эксперты представили исследование о том, как режим самоизоляции из-за коронавируса в столице сказался на жизни горожан. Результаты мониторинга обновляются каждую неделю. "На очередном этапе мы проанализировали связь между плотностью и разнообразием коммерческих услуг со структурой городской застройки и выяснили, в каких зданиях и округах Москвы сфера торговли оказалась более устойчива к режиму самоизоляции",- пояснил представитель центра.

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Разнообразие видов бизнеса наиболее явно сократилось во время пандемии в исторических зданиях Москвы. Однако, при сравнении с домами других типов постройки, на "исторических" квадратных метрах все равно по-прежнему представлена наиболее широкая палитра предприятий. Такие данные содержатся в исследовании , проведенном совместно с ТАСС специалистами Московского центра урбанистики и аналитической компании Habidatum.

Для этого было выделено восемь морфотипов городской застройки: историческая (появившаяся до конца 20-х годов прошлого столетия), сталинская, хрущевская, панельные дома высотой в 9-13 этажей, панельные дома 14-25 этажей, застройка брежневской эпохи, современная застройка, а также другие строения, не попавшие ни в одну из прочих категорий из-за отсутствия данных по годам их появления. На основе данных картографических сервисов об адресах юридических лиц эксперты сравнили значения плотности и разнообразия функций как до самоизоляции, так и во время режима карантина.

Плотность и разнообразие торговли

Первые замеры, проведенные 30 марта сразу после введения режима всеобщей самоизоляции, показали, что самая высокая плотность объектов торговли была характерна для зон исторической застройки и сталинских кварталов, а самые низкие показатели были у панельной застройки высотой в 9-13 этажей. "После ввода режима самоизоляции и ограничений на работу торговли лидерами по-прежнему остались старые здания и "сталинки", а самую низкую плотность показали территории брежневской застройки и панельные морфотипы", - продолжили в Центре.

Здесь отметили, что по разнообразию функций торговли, как до, так и во время режима самоизоляции, также лидирует историческая застройка, за ней идут хрущевская, сталинская, брежневская, современная застройка и морфотип панельных домов в 9-13 этажей. Самым же низким по разнообразию услуг морфотипом оказывается панельная застройка в 14-15 этажей.

"То, что в районах исторической застройки после введения режима самоизоляции осталось, как минимум, 20% от прежнего разнообразия услуг, связано именно с характером самой застроенной территории. Историческая застройка максимально приспособлена к расположению торговли на первых этажах зданий, причем часто на квартал приходится несколько аптек и продуктовых магазинов", - объяснил представитель центра.

Округа с наиболее благоприятной обстановкой

Исследование показывает, что лидирующая по всем показателям историческая застройка встречается только в центральных районах мегаполиса, а не менее благоприятные для ведения бизнеса "сталинки" разбросаны по всему городу, преимущественно на севере, юго-востоке и юго-западе. Там же встречаются брежневские и многоэтажные панельные постройки, которые потеряли больше всего торговых точек. "Еще один аргумент в пользу центральных районов - высокая обеспеченность в расчете на одного человека. Здесь на один магазин или аптеку приходится наименьшее количество человек, что позволяет соблюдать социальную дистанцию и делает историческую застройку предпочтительной для проживания в период эпидемии", - уточнил представитель Центра.

Комфортное состояние

В свою очередь, президент Habidatum Алексей Новиков заметил, что в целом центральные районы столицы из-за многообразия планировок - от сугубо утилитарных до творческих - располагают к более комфортному психологическому состоянию горожан в режиме самоизоляции. "Архитектура фасадов и планировок большинства исторических зданий имеет очень высокую информационную емкость, создающую ощущение насыщенности среды и ее богатства", - пояснил он. Масштаб зданий, переулков, арочных проходов и внутренних дворов Новиков назвал хорошей компенсацией утраченному разнообразию, которого жители временно лишились из-за ограничения передвижений в период самоизоляции. "В этом смысле историческая застройка побеждает массовое жилье 70-х - 2000-х годов", - подчеркнул Новиков.

При этом эксперт обратил внимание, что территории, где было проведено благоустройство, в условиях режима самоизоляции получают своего рода "второй шанс". "Сегодня в условиях режима изоляции у благоустроенных территорий появился второй шанс: горожане смогут поближе изучить окружающую среду, которую раньше пропускали в рабочей суете", - сказал Новиков.

Застройка и комфорт

Руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков пояснил, что, проводя исследование, эксперты четко проследили взаимосвязь между типом застройки и уровнем комфорта жизни москвичей. "Однако самоизоляция изменила расстановку сил: те районы, которые с точки зрения застройки считались менее комфортными, получили дополнительные преимущества, а центральные районы с исторической застройкой - дополнительные недостатки", - сказал он. По его словам, ограничительные меры, введенные в мегаполисе, "уравняли районы друг с другом".

Так, в центре и районах исторической застройки после введения режима самоизоляции осталось как минимум 20% от прежнего выбора услуг. "Разнообразие, к которому так привыкли местные жители, на время режима самоизоляции компенсируется низкой плотностью населения - там всего порядка 10 тыс. человек на квадратный километр", - продолжил Капков. Он заметил в этой связи, что окраинные районы, где плотность населения может достигать 30 тыс. человек на квадратный километр, с высотной застройкой и большими расстояниями между домов, почти не потеряли разнообразия коммерческих функций.