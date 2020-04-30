Онлайн-путешествия и цветомузыка. Как проводят самоизоляцию дети-инвалиды в интернатах

ТАСС, 30 апреля. Российские детские дома и интернаты для инвалидов, воспитанники которых и так немного времени проводят вне учреждений, из-за ситуации с коронавирусом оказались в режиме полной изоляции. Чтобы уберечь воспитанников от заражения, были усилены санитарные меры и введено дистанционное обучение, а для организации их досуга педагоги стараются уделять больше времени прогулкам, придумывать новые занятия и использовать онлайн-ресурсы, сообщили ТАСС в учреждениях.

Прогулки и рукоделие для особых детей

Директор дома-интерната "Мишутка" в Тамбовской области Людмила Короткова рассказала, что в учреждении живут 68 детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии. Из-за ситуации с коронавирусом сейчас на работу выходит только младший медперсонал, а воспитатели работают в одну смену. Пришлось временно закрыть гончарную и столярную мастерские, студию полиграфии.

"Наши дети - особые, они должны быть в движении, их нельзя просто закрыть в четырех стенах. Мы сейчас на час увеличили время прогулок в зависимости от температурного режима, но сейчас [на уровне региона] обсуждается идея о переводе соцучреждений в режим обсерваторов из-за коронавируса. И мне очень страшно от этой мысли, так как наши дети в закрытом помещении просто не выдержат, у многих из них психические расстройства, полная изоляция может привести к обострениям - это психозы, недовольства. Пока, слава Богу, мы в состоянии контролировать ситуацию, ни одного ребенка в психиатрическую больницу мы не отвозили, спасаемся тем, что много гуляем", - отметила Короткова.

При этом, добавила она, если детям запретят прогулки, педагоги будут стараться занять их в игровых комнатах и на занятиях. Уже сейчас день воспитанников "Мишутки" расписан по минутам: вместе с педагогами они рисуют, работают с песком, пайетками, лепят, занимаются рукоделием, собирают пазлы. Учителя не могут приходить в интернат, а организовать обучение онлайн из-за особенностей воспитанников не удалось. "Но мы нашли выход: все наши воспитатели ранее обучены основам олигофренопедагогики, поэтому сейчас они могут вести с детьми специализированные занятия, в том числе на развитие памяти", - отметила собеседница.

В Гайском детском доме-интернате для умственно отсталых детей в Оренбургской области, где в настоящее время находятся 340 человек от 4 до 23 лет, отмечают, что главный недостаток режима самоизоляции - невозможность для детей общаться с кем-то за пределами интерната. Более того, все сотрудники теперь работают не посменно, а "вахтами" - по 14 дней.

"Мы стремились к тому, чтобы наших ребят социализировать, расширять круг общения, бывать за территорией интерната, среди детей, которые проживают в родных семьях. Недостаток общения стараемся компенсировать при помощи онлайн-технологий: дети дистанционно участвуют в культурных мероприятиях и даже конкурсах. Дистанционное обучение у нас вовсю имеет место, потому что мы в свое время очень удачно ребят приучили к тем гаджетам, которые актуальны для дистанционного общения - ноутбуки, компьютеры, планшеты и телефоны", - отметил директор детдома Сергей Сергеев.

В интернате стараются видеть и хорошие стороны в ситуации с самоизоляцией, например, девочки-подростки, обученные швейному делу, сшили защитные маски для всех воспитанников. Чтобы занять детей, в учреждении также стараются активнее использовать различные онлайн-ресурсы, организованы дополнительные занятия по финансовой и компьютерной грамотности.

Виртуальный туризм и цветомузыка

Самоизоляция сильно сказалась на режиме детей-инвалидов, которые прикованы к кровати и для которых весь мир сейчас сжался до нескольких помещений их интерната или детского дома. В интернате Оренбургской области вынужденное затворничество таких воспитанников помогают скрасить виртуальные путешествия.

"Мы выиграли грант по программе "Виртуальный турист", это комплекс оборудования, которое позволяет осуществлять путешествие по городам мира и России, ходить по музеям, смотреть выставки и так далее. Эта программа позволяет детям из отделения "Милосердия" увидеть этот мир, а не только свою палату. В период изоляции - это один из актуальных моментов", - рассказал Сергеев.

Серьезные изменения коснулись дагестанского дома-интерната для умственно-отсталых детей "Забота": прекратило работу дневное отделение, в которое дети, жившие дома, приходили на занятие. Стационар, где находятся тяжелые пациенты, многие из которых не способны самостоятельно двигаться, продолжает работу. Однако прийти сюда может только ограниченное число сотрудников, здоровье каждого из которых проверяют на входе. Сторонние педагоги детей не посещают, обучение переведено в дистанционный режим.

"Мы закупили с расчетом на три месяца вперед дезинфицирующие средства для обработки поверхностей, для обработки кожных покровов, моющие средства. Закупили также маски многоразовые, перчатки, а бактерицидные лампы у нас были. Усилили контроль за дезинфекцией, главная медсестра контролирует это все", - отметила директор Ума Качалова.

Для лежачих детей из тамбовского "Мишутки" также организованы специальные занятия. "Их нужно отвлекать, и для них из сенсорной комнаты мы сейчас перенесли все приборы, которые позволяют достигать такого эффекта, например цветомузыку. Лежачим детям это очень нравится, это позволяет им в красках видеть помещение, слушать спокойную музыку. Чтобы они не залеживались, мы открываем зал адаптивной физкультуры, где они могут ползать, тянуться, переворачиваться, там же у нас имеется вертикализатор", - уточнила директор "Мишутки".

Помощь для взрослых

Пандемия и ограничительные меры сказываются не только на детских учреждениях, но и на взрослых - например, на работе единственной в России комплексной системы поддержки личностного развития инвалидов, созданной в Пензенской области.

В нее входят расположенные в областном центре "Квартал Луи" (социальный центр, где молодые люди проживают коммуной и готовятся к самостоятельной жизни) и "Дом Вероники" (пансион сопровождаемого проживания для молодых людей с тяжелыми формами инвалидности). А также арт-поместье "Новые берега" в селе Богословка, состоящее из нескольких домов, где люди с ограниченными возможностями здоровья живут, работают и занимаются реализацией своих проектов. Всего в трех центрах сейчас проживает 52 человека, и из-за пандемии их контакты с внешним миром максимально сокращены.

"Мы оставили персонал по уходу и специалистов, а всех остальных перевели на удаленную работу. У ребят вместо очных образовательных сессий и занятий появились дистанционные занятия: у "Дома Вероники" и "Новых берегов" есть целая образовательная программа, направленная в первом случае на социализацию, во втором - на формирование собственных проектов. Эти занятия в дистанционном формате регулярно ведутся. Есть определенные сложности в восприятии ребятами информации, особенно в "Доме Вероники", но мы не унываем и понимаем, что [это] дополнительный опыт для нас", - сообщила ТАСС инициатор проекта, член Общественной палаты РФ Мария Львова-Белова.

Прекращена также деятельность небольших социально ориентированных предприятий, на которых работают молодые люди с инвалидностью, в их числе, например, кафе и типография. "Мы приостановили работу площадок, потому что понимаем, что они [подопечные центров] особо уязвимы, и если площадки продолжат работу, то вероятность попадания вируса к нам возрастет. В ограниченном режиме работает только типография, так как у нас есть определенные обязательства перед храмами по печати листовок, треб. Новые сложные проекты мы пока не берем", - пояснила Львова-Белова.

По ее словам, из-за пандемии появились сложности с финансированием центров - компании, которые поддерживали проект, сейчас сами находятся в тяжелом положении. Однако за последнее время втрое увеличилась помощь со стороны физических лиц.

"Сейчас вся команда нацелена на поиск дополнительного финансирования, чтобы продержаться во время карантина. Нам приходят переводы со всей страны. Если раньше они шли, в основном, из Пензенской области, то сейчас - из Нижнего Новгорода, Владивостока, Химок и других городов. Зачастую это небольшие средства - переводы по 150-300 рублей, но люди понимают, насколько это важно, и вкладывают свою лепту; они, несмотря на карантин и свои личные трудности, понимают, как важно поддержать наших ребят", - пояснила собеседница.

О коронавирусе

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.