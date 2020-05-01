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75-летие Победы

"У них очень простые желания": о чем мечтают и по каким правилам живут ветераны

Клавдия Махьянова
© Юлия Отрощенко
1 мая стартует фотопроект "75 правил жизни победителей", приуроченный ко Дню Победы. Фотопроект стал частью Всероссийской акции "Мечты победителей" благотворительного проекта "Мечтай со мной". Его цель — исполнение заветных желаний ветеранов, сохранение их жизненного опыта и исторической памяти

Фото героев

"Моя жена — ангел. Без ее поддержки я бы не справился в своей жизни. Нужно ценить любимых женщин" — эта цитата написана на билборде с фотографией 95-летнего Григория Васильевича Панова. Мужчина с фотографии улыбается одними уголками губ, у него пронзительный, цепкий, но добрый взгляд и волевое лицо.

Григорий Панов Юлия Отрощенко
Описание
Григорий Панов
© Юлия Отрощенко

"Самое страшное воспоминание о войне — массовая гибель людей на глазах: трупы людей, женщин и детей лежали как дрова" — такой осталась война в памяти 96-летнего Николая Сергеевича Захарова. Во время блокады Ленинграда он получил несколько тяжелых ранений и потерял конечности, но до сих пор его девиз: "Не отчаиваться и не жаловаться, а улыбнуться лишний раз!". 

Николай Захаров Людмила Гальчук
Описание
Николай Захаров
© Людмила Гальчук

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что с момента своего создания организация проводит большую работу по сохранению исторической памяти Великой Отечественной войны.

"Этот проект дорог нам не только как живая и яркая фотосессия с нашими ветеранами, — подчеркнул Кузнецов. — Хотя, конечно, их красивые лица и счастливые глаза во время съемок дорогого стоят. В первую очередь нам было важно поговорить с каждым из них. Их молодость, а иногда и юность, пришлась на страшное военное время. Но даже в тех невыносимых условиях люди мечтали, любили, ставили цели. "75 правил жизни победителей" — это особый проект для ОНФ. Сейчас эти фотографии размещаются на главных улицах российских городов. Важно, чтобы мудрость и сила духа наших ветеранов вдохновляла новые поколения россиян и мы всегда помнили о той войне".

Уникальность проекта заключается в том, что он показывает ветеранов с непривычного ракурса. "75 правил жизни победителей" расскажет истории более 280 ветеранов, поведает об их жизненном пути и достижениях, чтобы раскрыть современному поколению секрет долголетия, любви к Родине и простого человеческого счастья.

"Каждый год ветеранов остается все меньше, — говорит начальник управления по реализации проектов и патриотическому воспитанию Алена Васенкова. — Мы создали проект "75 правил жизни победителей", чтобы зафиксировать, сохранить их воспоминания о Великой Отечественной войне, их переживания, мысли, их видение событий, их ценности". 

 Вместе с проектом "75 правил жизни победителей" был запущен проект "Мечты победителей", который исполняет заветные желания ветеранов.  

Николай Тимофеев Андрей Егоров
Описание
Николай Тимофеев
© Андрей Егоров

Их реализацией занимается несколько организаций: общественное движение Общероссийский народный фронт (ОНФ), созданное в 2011 году по инициативе президента России Владиммира Путина, благотворительный проект "Мечтай со мной" и Роспатриотцентр.  

"У них удивительный взгляд"

Над фотопроектом "75 правил жизни победителей" работали более сотни фотографов по всей России.

Олег Проников Людмила Гальчук
Описание
Олег Проников
© Людмила Гальчук

Людмила Гальчук, фотограф из Петербурга, рассказывает, что съемки проходили в динамичном режиме, пообщаться с ветеранами столько, сколько хотелось бы, не получалось — чтобы пожилые люди не уставали, рабочий процесс был расписан по минутам. 

"Я работала в студии, ко мне приводили наших героев. Я только говорила, как им встать, что делать, и снимала, — рассказывает Людмила. — Поговорить особо не удалось, но меня как фотографа привлек их взгляд. Не тяжелый или уставший, нет. В этом взгляде — огромный жизненный опыт, мудрость. При этом ветераны шутили, мужчины делали мне комплименты, а женщины волновались, как они выглядят. Одна пришла с внучкой и спрашивала у нее совета — все ли в порядке? Очень ухоженная женщина, с прической, в идеально чистой и отглаженной одежде. Осталось очень приятное впечатление от работы".

Елена Кан Людмила Гальчук
Описание
Елена Кан
© Людмила Гальчук

С ветеранами лично и через родственников работали также сотрудники ОНФ в каждом регионе страны. Руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ в Республике Алтай Ольга Матросова беседовала с семью ветеранами, чтобы узнать у них их правила жизни. 

"До эпидемии и введения карантина мы успели пообщаться с семью ветеранами из 39, живущих в нашей республике. Приезжали к ним, организовывали фотосессию, беседовали. Меня больше всего поразило их жизнелюбие: например, ветеран Джума Тартулович Байгануков сказал свой девиз: "Я счастлив, потому что живу". 

Ольга рассказывает, что с началом пандемии многие высказывания ветеранов обрели двойной смысл: 

"Наш ветеран Логинов Федор Кузьмич сказал: "Меня оберегает невидимая сила, а вы, внуки, берегите Россию". Как никогда актуальны эти слова сегодня в сложившейся ситуации". 

Баннеры с портретами ветеранов стали для них подарком ко Дню Победы, празднование которого в этом году будет перенесено из-за коронавируса. 

"Наши ветераны счастливы, для них событие, что не только на улицах столицы республики, но даже в их родных селах мы установили эти баннеры, — рассказала Ольга. — Родные приводят их к портретам, односельчане поздравляют, гордятся — это им, конечно, очень приятно. После мы всем подарим фотоплакаты с их изображением".

Михаил Числов Юлия Отрощенко
Описание
Михаил Числов
© Юлия Отрощенко

Заветные мечты

280 ветеранов из всех регионов России, 280 заветных желаний, которые очень хотелось осуществить авторам проекта "Мечты победителей". Желаний каких угодно, но нематериальных. 

"Если мы сталкиваемся с тем, что ветеран просит что-то материальное, то, конечно, будем решать этот вопрос вне проекта, — говорит руководитель "Мечтай со мной" Тимур Сафин. — "Мечты победителей" — это история именно о мечте, пусть и самой необычной. Это может быть и путешествие, и встреча, и исполнение желания, которое, возможно, было у человека с детства". 

Так, один из ветеранов, служивший во время войны танкистом, очень хотел покататься на танке. Другой мечтал сходить в дельфинарий. 

"Одно из необычных желаний, которое нас попросили исполнить, — привези оркестр в деревню к ветерану, чтобы музыканты сыграли любимую музыку для него и его односельчан. Очень многие просят издать их мемуары, воспоминания, хотят поделиться опытом". 

Тимур замечает, что желания ветеранов, как правило, очень скромные и простые. 

Николай Юрин Юлия Отрощенко
Описание
Николай Юрин
© Юлия Отрощенко

"Умение радоваться малому, наверное, отличает этих людей от нас. Ветераны ценят вкусную еду, хорошую погоду, очень благодарны за внимание к ним, — говорит Тимур Сафин. Почитайте правила их жизни — они в основном про любовь к Родине, к семье, к детям, о честности, верности. Очень правильно, что сегодня они нам напомнили о базовых ценностях, на которые опираются сами". 

Из-за пандемии коронавируса пришлось отложить некоторые мероприятия, необходимые для реализации проекта. Но все желания будут исполнены, как только позволит эпидемиологическая обстановка. 

Теги
75-летие Победы
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