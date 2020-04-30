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Путин пожелал волонтеру, помогающему в борьбе с пандемией, поймать щуку весом 20 кг

Во время онлайн-встречи с добровольцами один из участников представил президенту свой фото-проект "На передовой", который рассказывает о жизни и мечтах медиков и волонтеров, ведущих борьбу с коронавирусом

НОВО-ОГАРЕВО, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пожелал одному из волонтеров, помогающих в борьбе с пандемией коронавируса, поймать 20-килограммовую щуку.

Во время онлайн-встречи с добровольцами один из участников представил президенту свой фото-проект "На передовой", который рассказывает о жизни и мечтах медиков и добровольцев, ведущих борьбу с вирусом. По его словам, один из героев этого проекта волонтер Александр мечтает поймать 10-килограммовую щуку, когда закончится пандемия, и можно будет отправиться на рыбалку.

"Пускай ловит на 20 кг, он может на 20 кг и больше", - отреагировал Путин. В ответ фотограф выразил надежду, что все мечты героев его проекта сбудутся.

Путин известен своей любовью к рыбалке. Так, в июле 2013 года он провел выходные в Туве и Хакасии на озере Токпак-Холь, где поймал щуку весом более 21 кг. Как рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, тогда из пойманной рыбы сделали котлеты. Сам Путин объяснял размер щуки удаленностью места рыбалки от цивилизации.

Летом 2017 года президент провел короткий отдых в южной Сибири. По словам Пескова, глава государства побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, а во время подводной охоты "гонялся за одной щукой два часа".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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