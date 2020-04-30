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В Ростовской области масочный режим введут с 1 мая

Жители региона должны будут носить маски в магазинах, аптеках, на остановках, вокзалах и других общественных местах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Ростовской области внесли изменения в региональное законодательство, обязав граждан носить лицевые маски в общественных местах. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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"С 1 мая текущего года для всех граждан обязательно ношение лицевых масок или респираторов в случае посещения общественных мест", - сказал Голубев.

Губернатор уточнил, что к общественным местам отнесены магазины, аптеки, органы государственной власти и местного самоуправления, остановки, вокзалы, а также общественный транспорт, включая такси.

По словам Голубева, также продлевается до 11 мая запрет на посещение мест погребения. "Мы понимаем чувства людей, но пока продлеваем этот запрет, - отметил губернатор. - Соответствующие поручения даны всем контролирующим и инспектирующим эту работу. Все структуры приступили к исполнению".

Согласно постановлению регионального правительства "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", граждане обязаны не покидать мест своего проживания. Исключение составляют обращение за экстренной медицинской помощью, необходимость ухода за близкими родственниками, нуждающимися в посторонней помощи, доставка им товаров первой необходимости, следование к месту работы, ближайшему магазину, а также выгул домашних животных и вынос мусора.

По последним данным, в Ростовской области насчитывается 943 случая заражения, 80 человек выздоровели, 6 человек умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.

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РоссияРостовская область
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