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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции сняли более чем в 200 деревнях и селах Красноярского края

Соответствующий указ подписал глава региона Александр Усс, который отметил, что по общему количеству подтвержденных диагнозов край вышел из опасной зоны и находится на 23 месте в России

КРАСНОЯРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции сняли более чем в 200 селах и деревнях в 14 районах Красноярского края. Об этом говорится в указе губернатора края Александра Усса, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации региона.

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По данным на 30 апреля, в Красноярском крае 666 случаев коронавирусной инфекции, это самое большое число инфицированных в сибирских регионах. Однако еще 24 апреля в крае, где с конца марта действует режим самоизоляции, ограничительные меры были сняты в Тюхтетском районе и в ряде населенных пунктов Саянского, Дзержинского, Енисейского, Мотыгинского и Тасеевского районов. Это отдаленные территории, и там не было случаев коронавируса. В четверг утром губернатор края Александр Усс в обращении к жителям региона сказал, что, как только станет возможно, в зависимости от ситуации в разных муниципальных образованиях, будут вводиться послабления режима самоизоляции.

"Решение о снятии ограничений принято на основании представленной главами территорий информации об эпидемиологической ситуации в муниципалитетах, по согласованию с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по краю, а также на основании решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Согласно указу, режим самоизоляции сняли в ряде поселений Боготольского, Богучанского, Бирилюсского, Большеулуйского, Иланского, Идринского, Казачинского, Краснотуранского, Каратузского, Назаровского, Ужурского и Уярского районов, а также в населенных пунктах Пировского и Шарыповского муниципальных округов", - пояснили в пресс-службе правительства края.

Всего в указе перечислены более 200 сел, деревень и поселков в 14 районах края. Указ вступает в силу с 1 мая.

В обращении к жителям Усс также отметил, что месяц назад край был в первой десятке российских регионов с наибольшим числом заболевших. Сейчас по общему количеству подтвержденных диагнозов край вышел из опасной зоны и находится на 23 месте в России. А по числу заболевших в расчете на 100 тыс. жителей - в шестом десятке. По его словам, с учетом большой территории и разной плотности населения политика ограничений в крае была и остается дифференцированной.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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