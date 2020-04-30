В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге 111 сотрудников заразились коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Среди сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге с начала апреля подтверждено 111 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
"В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с начала апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 111 сотрудников", - сказали в пресс-службе.
Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что в учреждении заразились 243 человека, в том числе руководство НИИ. "Информация о том, что высшее руководство Института заболело, не соответствует действительности. Директор Института Валерий Евгеньевич Парфенов и главный врач Антон Сергеевич Повзун продолжают исполнять обязанности. Из-за дефицита медицинского персонала интенсивность приема пациентов снижена, больные перенаправляются в другие лечебные учреждения", - отметили в городском комитете по здравоохранению.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что институт не принимал пациентов с пневмонией и не был перепрофилирован под прием зараженных коронавирусом, отметив, что случаи пневмонии были единичными.
"Сегодня в Санкт-Петербурге в неперепрофилированных стационарах приняты все меры для того, чтобы исключить попадание туда пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Введены дополнительные меры безопасности - в приемном покое проводится КТ пациентам с признаками пневмонии, больные с симптомами инфекционных заболеваний немедленно переводятся в другие стационары, проводится регулярная дезинфекция помещений. Однако исключить случаи заносов инфекций, к сожалению, все равно невозможно", - процитировали в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.
НИИ скорой помощи им. Джанелидзе создан в 1932 году и является одним из крупнейших лечебных и научных учреждений России. Кроме того, институт выступает головным медучреждением комитета по здравоохранению Петербурга, обеспечивающим оказание скорой медицинской помощи в полном объеме при неотложных состояниях, в чрезвычайных ситуациях и при техногенных катастрофах. Туда поступают пострадавшие со всей Ленинградской области.
О ситуации в Петербурге
По последним данным городского комитета по здравоохранению, всего инфекционная Боткинская больница Санкт-Петербурга приняла на лечение 251 медицинского работника, заразившегося коронавирусом, 162 еще остаются в учреждении, некоторые лечатся на дому.
Ранее сообщалось, что в Мариинской больнице Санкт-Петербурга заразились коронавирусом 17 сотрудников, положительные тесты на коронавирус получили около 300 пациентов и сотрудников НИИ им. Вредена, семеро врачей больницы Святого Георгия. Двое врачей Александровской больницы с подтвержденным диагнозом умерли. Умерла и сотрудница городской станции скорой помощи с подтвержденным положительным тестом на коронавирус, но женщина с пациентами не контактировала.
Всего в Петербурге выявлено 4062 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 779 человек, умер 31.