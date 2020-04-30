{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге 111 сотрудников заразились коронавирусом

По данным городского комитета по здравоохранению, информация о заражении высшего руководства учреждения не соответствует действительности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Среди сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге с начала апреля подтверждено 111 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с начала апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 111 сотрудников", - сказали в пресс-службе. 

Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что в учреждении заразились 243 человека, в том числе руководство НИИ. "Информация о том, что высшее руководство Института заболело, не соответствует действительности. Директор Института Валерий Евгеньевич Парфенов и главный врач Антон Сергеевич Повзун продолжают исполнять обязанности. Из-за дефицита медицинского персонала интенсивность приема пациентов снижена, больные перенаправляются в другие лечебные учреждения", - отметили в городском комитете по здравоохранению.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что институт не принимал пациентов с пневмонией и не был перепрофилирован под прием зараженных коронавирусом, отметив, что случаи пневмонии были единичными.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сегодня в Санкт-Петербурге в неперепрофилированных стационарах приняты все меры для того, чтобы исключить попадание туда пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Введены дополнительные меры безопасности - в приемном покое проводится КТ пациентам с признаками пневмонии, больные с симптомами инфекционных заболеваний немедленно переводятся в другие стационары, проводится регулярная дезинфекция помещений. Однако исключить случаи заносов инфекций, к сожалению, все равно невозможно", - процитировали в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

НИИ скорой помощи им. Джанелидзе создан в 1932 году и является одним из крупнейших лечебных и научных учреждений России. Кроме того, институт выступает головным медучреждением комитета по здравоохранению Петербурга, обеспечивающим оказание скорой медицинской помощи в полном объеме при неотложных состояниях, в чрезвычайных ситуациях и при техногенных катастрофах. Туда поступают пострадавшие со всей Ленинградской области.

О ситуации в Петербурге

По последним данным городского комитета по здравоохранению, всего инфекционная Боткинская больница Санкт-Петербурга приняла на лечение 251 медицинского работника, заразившегося коронавирусом, 162 еще остаются в учреждении, некоторые лечатся на дому.

Ранее сообщалось, что в Мариинской больнице Санкт-Петербурга заразились коронавирусом 17 сотрудников, положительные тесты на коронавирус получили около 300 пациентов и сотрудников НИИ им. Вредена, семеро врачей больницы Святого Георгия. Двое врачей Александровской больницы с подтвержденным диагнозом умерли. Умерла и сотрудница городской станции скорой помощи с подтвержденным положительным тестом на коронавирус, но женщина с пациентами не контактировала.

Всего в Петербурге выявлено 4062 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 779 человек, умер 31.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Австрии завершается режим жесткой самоизоляции из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС