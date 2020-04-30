В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге 111 сотрудников заразились коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Среди сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге с начала апреля подтверждено 111 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с начала апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 111 сотрудников", - сказали в пресс-службе.

Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что в учреждении заразились 243 человека, в том числе руководство НИИ. "Информация о том, что высшее руководство Института заболело, не соответствует действительности. Директор Института Валерий Евгеньевич Парфенов и главный врач Антон Сергеевич Повзун продолжают исполнять обязанности. Из-за дефицита медицинского персонала интенсивность приема пациентов снижена, больные перенаправляются в другие лечебные учреждения", - отметили в городском комитете по здравоохранению.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что институт не принимал пациентов с пневмонией и не был перепрофилирован под прием зараженных коронавирусом, отметив, что случаи пневмонии были единичными.