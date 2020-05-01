"Известия": Москва лидирует по количеству обращений о нарушении детских прав

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Москва стала лидером по количеству обращений, связанных с нарушением детских прав. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

"Первое место - город Москва (82,6 на 100 тыс. детского населения), второе - Приморский край - (63,5 на 100 тыс. детского населения) и третье - Московская область (52,4 на 100 тыс. детского населения)", - сказала Кузнецова, отвечая на вопрос о том, из каких регионов поступает наибольшее количество жалоб.

Она также уточнила, что больше всего жалоб связано с проблемами имущественного характера. На втором месте обращения по нарушению семейных прав, а третье место стабильно удерживают вопросы по защите прав на образование.