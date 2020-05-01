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Пандемия коронавируса нового типа

Помпео допустил, что вылетающих в США авиапассажиров станут проверять на коронавирус

По мнению госсекретаря США, это необходимо делать до того, как будет разработана терапия или вакцина от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Пассажиры международных авиарейсов перед полетом в Соединенные Штаты в ближайшем будущем могут столкнуться с необходимостью пройти проверку на предмет заражения новым коронавирусом. Такую возможность допустил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео в ходе интервью радиоведущему Дэну Окснеру.

Главе американского внешнеполитического ведомства был задан вопрос, допускает ли он возможность введения таких проверок до того, как пассажирам международных рейсов разрешат въехать в США. "Да. Я считаю, что желающим путешествовать нужно при посадке на борт быть уверенными в отсутствии угрозы заражения", - ответил Помпео. Он выразил мнение, что подобные меры следует принять "до того, как будет разработана терапия или вакцина" от коронавируса.

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"Мы пытаемся представить себе, как это сделать, и взаимодействуем с другими странами. Люди путешествовали в Соединенное Королевство, Европу и Южную Америку, мы прорабатываем с [администрациями] аэропортов и властями этих стран алгоритмы, которые позволят людям снова заняться делом", - добавил госсекретарь.

Он сообщил, что его ведомство вернуло в США более 75 тыс. американцев, застрявших в различных государствах из-за карантинных ограничений во время пандемии. По словам Помпео, выручать граждан США пришлось в таких уголках мира, как леса Амазонии и подножие высочайшей горы планеты Эверест (Джомолунгма).

Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил журналистам в Белом доме, что американские власти могут обязать пассажиров международных авиарейсов проходить тестирование на коронавирус перед полетом, а также в обязательном порядке носить медицинские маски во время перелета. "Мы рассматриваем возможность введения этого на международных рейсах из тех районов, где уровень заражения высокий", - уточнил глава государства.

Запрет на въезд в США

Трамп 13 марта ограничил въезд в страну лиц, побывавших в последнее время в государствах Шенгенской зоны. Позднее он распространил этот запрет на Ирландию и Великобританию. Ранее аналогичные меры вводились в отношении Китая и Ирана. Они, однако, распространяются только на иностранцев. Американские граждане, возвращающиеся из этих стран, могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр.

20 марта Трамп объявил, что Соединенные Штаты временно вводят ограничения на пересечение границ с Мексикой и Канадой. По словам главы государства, временный запрет вводится на "все поездки, которые не являются необходимыми".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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