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Пандемия коронавируса нового типа

Шакира пожертвовала маски и респираторы для своего родного города

Мэр колумбийского города Барранкилья Хайме Пумарехо поблагодирил ее и выразил надежду, что это поможет спасти много жизней

БОГОТА, 1 мая. /ТАСС/. Колумбийская певица Шакира пожертвовала медицинские маски и респираторы для жителей своего родного города Барранкилья, расположенного на севере страны. Об этом в четверг сообщил мэр Хайме Пумарехо.

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"Шакира является жительницей Барранкильи, которую любит весь мир. <...> Большое спасибо, что пожертвовали тысячи масок для нашего персонала системы здравоохранения и респираторы, которые спасут жизни", - написал мэр на своей странице в Twitter.

Певица в свою очередь поблагодарила в своем Twitter команду мэра за координацию доставки и распределения помощи.

17 марта президент Колумбии Иван Дуке из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов и ввести общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его продлили до 11 мая. Первый случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован в стране 6 марта. По состоянию на 30 апреля общее число заразившихся в Колумбии составляет 6 507, умерли 293 человека, 1 439 выздоровели.

Теги
КолумбияПандемия коронавируса нового типа
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