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Пандемия коронавируса нового типа

Попова сообщила, что в России много свободных мест для пациентов с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора при этом подчеркнула, что рост числа заболевших неизбежен, однако очень важно, чтобы темп прироста не увеличивался

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Значительное количество коек, подготовленных для пациентов с коронавирусной инфекцией, в России сейчас свободно, взрывного роста числа заболевших удалось избежать. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.

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"Сегодня нам удалось избежать взрывного роста, у нас на сегодня по стране очень значительное количество свободных коек. Мы успели их подготовить, мы успели подготовить систему здравоохранения, это очень важно", - сказала она.

Попова подчеркнула, что рост числа заболевших неизбежен, однако очень важно, чтобы темп прироста не увеличивался. Подготовленность российской системы здравоохранения, по ее словам, позволяет сегодня сохранять жизни людей даже в тяжелых случаях, в отличие от некоторых стран мира.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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