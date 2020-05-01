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Пандемия коронавируса нового типа

Глава дагестанского Буйнакска заразился коронавирусом

Исламудин Нургудаев сообщил, что уходит на самоизоляцию, но будет общаться с коллегами по телефону и видеосвязи и давать поручения

МАХАЧКАЛА, 1 мая. /ТАСС/. Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев сообщил, что у него подтвердился коронавирус нового типа.

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"Несмотря на все предпринятые мною меры по недопущению заражения, первый тест на наличие новой коронавирусной инфекции у меня дал положительный результат. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора я вынужден уйти на самоизоляцию и соблюдать предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Администрация города продолжит работу в штатном режиме", - сообщил Нургудаев в своем Instagram.

По его словам, на время самоизоляции он будет общаться с коллегами по телефону и видеосвязи, давать поручения, в том числе и в части предотвращения распространения коронавирусной инфекции в городе.

"В период своего отсутствия временное исполнение обязанностей главы мною возложено на первого заместителя Исаева Шамиля Магомедкамиловича", - отметил глава Буйнакска.

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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