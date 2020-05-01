Глава дагестанского Буйнакска заразился коронавирусом

"Несмотря на все предпринятые мною меры по недопущению заражения, первый тест на наличие новой коронавирусной инфекции у меня дал положительный результат. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора я вынужден уйти на самоизоляцию и соблюдать предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Администрация города продолжит работу в штатном режиме", - сообщил Нургудаев в своем Instagram.

По его словам, на время самоизоляции он будет общаться с коллегами по телефону и видеосвязи, давать поручения, в том числе и в части предотвращения распространения коронавирусной инфекции в городе.

"В период своего отсутствия временное исполнение обязанностей главы мною возложено на первого заместителя Исаева Шамиля Магомедкамиловича", - отметил глава Буйнакска.