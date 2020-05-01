МЧС из-за пандемии сократило на 70% плановые противопожарные проверки

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. МЧС России из-за пандемии коронавирусной инфекции за два месяца текущего года сократило на 70% плановые проверки противопожарного состояния объектов. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства, отвечая на соответствующий запрос.

"За последние два месяца плановые проверки контрольно-надзорных органов МЧС России сократились на 70%. В основном это коснулось субъектов малого и среднего предпринимательства", - сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что особенности проведения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности связаны с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции. В соответствии с постановлением правительства назначение и проведение плановых проверок приостановлено до конца года.

"Стоит отметить, что планирование проверок органами надзорной деятельности МЧС России на 2021 год будет осуществляться в зависимости от присвоенной объекту защиты категории риска, которая определяет соответствующую периодичность проверок", - добавили в пресс-службе.

Ранее проведение противопожарных проверок было остановлено с 19 марта до 1 мая на основании поручения правительства РФ из-за распространения коронавирусной инфекции. Исключение составляют только внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС природного и техногенного характера.