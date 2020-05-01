Онлайн-выставку Музея Победы одновременно покажут почти в 30 музеях России

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Виртуальный выставочный проект "Фронтовой портрет. Судьба солдата" открывается в 20 музеях России в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба Музея Победы.

"В 20 музеях по всей России 1 мая откроют онлайн-выставку "Фронтовой портрет. Судьба солдата". К 9 мая количество музеев, участвующих в акции в честь 75-летия Победы, увеличится до 27. Среди участников - крупные федеральные и небольшие школьные музеи от Крыма до Хабаровска, от Костромы и до Ханты-Мансийска. Выставочный проект стал результатом общей работы Музея Победы и "Поискового движения России", - говорится в сообщении.

Мультимедийные экспозиции разместят на сайтах музеев-участников проекта "Территория Победы". Виртуальные посетители увидят 29 рисунков фронтовых художников. "Это портреты героев, чьи судьбы удалось установить поисковикам. Простые наброски, зачастую сделанные в перерывах между боями, являются подлинными свидетельствами военных лет. Многие из этих бойцов не вернулись с полей сражений, но благодаря активистам поисковых отрядов стало возможным узнать судьбы этих героев", - отметили в пресс-службе.

"Фронтовой портрет. Судьба солдата" - это долгосрочный проект нашего музея и "Поискового движения России". Мы передали поисковикам рисунки с изображениями участников войны, которые хранятся в музейных фондах. Боевой путь части красноармейцев уже удалось восстановить, работа по выяснению судеб других продолжается. Поэтому выставка будет обновляться, а после установления личности героев копии портретов вручат родственникам фронтовиков", - отметил заместитель директора Музея Победы Эльдар Янибеков. Выставка также расскажет и о самих художниках, которые на фронте наравне с бойцами преодолевали все военные тяготы.

Главная цель проекта "Территория Победы" - создание единого музейного пространства по военной истории ХХ века, широкое распространение знания о России как о стране, спасшей мир от фашистской угрозы, консолидация усилий государства и общества в противодействии попыткам искажения истории. Главная задача проекта - повышение интереса молодежи к истории Отечества и родного края.