В Севастополе завершили строительство нового корпуса инфекционной больницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Строители завершили работы в новом корпусе инфекционной больнице Севастополя, которая сейчас специализируется на лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил журналистам в пятницу врио губернатора Михаил Развожаев.

"Срок был - 1 мая все завершить. Все сделали: совершенно новое здание, 21 мельцеровский (индивидуальный) бокс, сети, кислород", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что бокс предложено оснастить аппаратами искусственной вентиляции легких, таким образом, в корпусе будет "полноценный реанимационный блок".

Врио губернатора уточнил, что сейчас в корпусе проводят уборку, оформляются необходимые документы. 2 мая специалисты Роспотребнадзора должны взять необходимые пробы. "С 6-го числа этот корпус присоединяется к мощностям нашего инфекционного госпиталя", - добавил глава города.

По состоянию на 1 мая в Севастополе всего зарегистрировано 85 случаев коронавируса, 10 человек выписаны после выздоровления, один инфицированный умер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.