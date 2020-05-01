Число выздоровевших после коронавируса в Подмосковье увеличилось до 458

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Еще 28 человек, по последним данным, выздоровели в Подмосковье после заражения коронавирусной инфекцией, общее количество вылечившихся выросло до 458. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

"Еще 28 человек в Подмосковье выздоровели после коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию. Всего врачи в Московской области вылечили уже 458 человек", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

По данным штаба, в Московской области за последние сутки выявлены 797 новых случаев заражения. Общее количество инфицированных в регионе достигло 12 507 человек.