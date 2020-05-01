МЧС призвало особенно тщательно соблюдать правила безопасности в майские праздники

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. МЧС РФ призывает граждан соблюдать технику безопасности во время майских праздников.

"МЧС России еще раз обращает внимание граждан на соблюдение техники безопасности дома, на своевременную проверку исправности электроприборов, электропроводки, розеток, щитков, штепсельных вилок, а также печного отопления. Помните, чтобы выходные дни прошли без происшествий, позаботьтесь о выполнении противопожарных мероприятий заранее и не оставляйте детей без присмотра. Предупреждение рисков пожаров по причине неосторожного обращения ребенка с огнем - обязанность взрослых", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В ведомстве подчеркнули, что если в регионе введен особый противопожарный режим, то запрещается разведение открытого огня. Также запрещено сжигать траву, особенно под хвойными деревьями, на торфяниках и вблизи от строений.

Для обеспечения безопасности на майские праздники создана группировка в составе почти 700 тыс. человек и более 175 тыс. единиц техники. "Подразделения МЧС России готовы к обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в выходные дни, приуроченные к 1 и 9 мая", - добавили в ведомстве.