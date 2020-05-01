Ростовский врач-реаниматолог заразился коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мая. /ТАСС/. Врач-реаниматолог Ростовской областной клинической больницы №2 заразился коронавирусной инфекцией, все контактировавшие с ним определены, они находятся на самоизоляции, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе.

"У врача-реаниматолога областной клинической больницы №2 выявлена коронавирусная инфекция. С момента подтверждения результата определен круг контактных лиц. Они находятся на самоизоляции. В лечебном учреждении проводится комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Заместитель губернатора региона Сергей Бондарев ранее сообщал, что недостаток во врачах узкого профиля - анестезиологах и реаниматологах - в госпиталях для пациентов с новой коронавируской инфекцией в Ростовской области составляет 20%.

За последние сутки на территории Ростовской области выявлено 83 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе с нарастающим итогом зарегистрировано 1023 заразившихся.