В Архангельске не подтвердили данные о четырех умерших после заражения коронавирусом

ТАСС, 1 мая. Оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Архангельской области не подтвердил информацию о четырех умерших из-за коронавируса в регионе, размещенную в пятницу на федеральном ресурсе стопкоронавирус.рф.

Как сообщил журналистам руководитель регионального штаба Артем Вахрушев, данные могли появиться на ресурсе в результате технического сбоя.

"Такие данные в федеральный центр региональным референс-центром не направлялись. Сейчас мы проводим необходимую работу с Министерством здравоохранения Российской Федерации по корректировке данных. Допускаем, что могла произойти техническая ошибка", - пояснил Вахрушев.

По сообщению штаба, по последним данным в области региональным референс-центром подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Из них восемь - в Архангельской областной клинической больнице, один - в Архангельске, один - в Новодвинске, один - в Коряжме, пять - в Северодвинске, два - в Мирном, четыре - в Котласском районе, два - в Вельском районе, один - в Коношском районе. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 238, выздоровел 51 пациент.

Всего медицинским наблюдением было охвачено 5 088 жителей региона, из них 718 еще остаются под наблюдением, в отношении 4 370 наблюдение снято, установлен диагноз "здоров". На коронавирус COVID-19 обследованы 17 503 человека.