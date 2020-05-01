Более 100 мотоциклистов ДПС выехали на улицы Подмосковья для проверок байкеров

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Более сотни полицейских на мотоциклах заступили на службу в Московской области с началом теплого сезона. Они будут контролировать соблюдение правил дорожного движения мотоциклистами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"Сегодня в Подмосковье с началом теплого сезона для более эффективного надзора за дорожным движением на службу заступили более 100 сотрудников специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области (мотобат). Автоинспекторы проконтролируют соблюдение правил дорожной безопасности и использование мотошлемов, будут проверять регистрационные документы и водительские удостоверения у мотоциклистов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала года в Подмосковье произошло 36 аварий с участием мотоциклов, девять человек погибли, 32 пострадали.