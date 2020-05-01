В Ростове-на-Дону не разрешили провести автопробег в честь Первомая из-за карантина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мая. /ТАСС/. Полиция в Ростове-на-Дону не дала провести автопробег в честь Первомая активистам КПРФ из-за нарушения ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, и порядка уведомления о его проведении, сообщили журналистам в пятницу в региональном оперативном штабе.

"1 мая 2020 года в г. Ростове-на-Дону на ул. Б. Садовая в районе парка культуры и отдыха им. М. Горького около 9:00 мск полицией пресечена попытка проведения несанкционированного публичного мероприятия в форме автопробега и митинга, проводимого представителями регионального отделения КПРФ. Группа из 40 человек на 15 автомобилях с символикой КПРФ и красными флагами была заблокирована полицией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в группе присутствовали и вступали в прения с полицией депутат Госдумы Николай Коломейцев, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов. Масочный режим большинством участников несанкционированного публичного мероприятия не соблюдался.

В сообщении говорится, что данной группой нарушены как установленные в Ростовской области ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, так порядок проведения публичных мероприятий (уведомлений о его проведении в органы местного самоуправление не подавалось). Сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении.

За последние сутки на территории Ростовской области выявлено 83 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе с нарастающим итогом зарегистрировано 1023 заболевших.