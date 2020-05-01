{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Монумент "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище привели в порядок к 75-летию Победы

Монумент помыли и покрасили, также специалисты уже приступили к высадке цветов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Монумент "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга привели в порядок в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в пятницу на странице "ВКонтакте" городского комитета по социальной политике.

Спецпроект на тему
900 дней жизни История блокадного Ленинграда

В памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной и блокадой Ленинграда, к подножию этой статуи жители Петербурга возлагают цветы и венки. Вдоль 300-метровой главной аллеи мемориала, ведущей от Вечного огня к статуе "Мать-Родина", расположены братские могилы с памятными плитами, на которых указан год захоронения. Огромная фигура Матери-Родины считается одним из символов скорби и памяти ленинградцев. На мемориальной стене за ее спиной высечены слова Ольги Берггольц: "Никто не забыт и ничто не забыто".

"Пискаревское мемориальное кладбище готовится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 60-летию комплекса (отмечается также 9 мая). Монумент "Мать-Родина" после детального осмотра помыли и покрыли специальным воском, который защитит бронзу от воздействий окружающей среды. Уже скоро в соответствии с традициями мемориал украсят цветы", - говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что специалисты уже приступили к высадке цветов в грунт - на центральной Аллее, у Вечного огня, на Аллее памяти и у прудов будет высажено 15 тыс. виол, бегоний и гортензий. Кроме того, осенью было посажено 30 тыс. луковиц тюльпанов, которые расцветут в начале мая. Цветочная композиция у Вечного огня формируется в цветовой гамме флага Российской Федерации. Техническое обслуживание одного из главных символов мемориала провели 29 апреля специалисты компании "ПетербургГаз".

Накануне праздника будет установлено 96 цветочных композиций и 24 гирлянды у монумента, Вечного огня и на центральной аллее. В начале июня на центральной аллее в 22 цветниках зацветут красные розы и будут украшать мемориал до начала холодов. Сейчас Пискаревский мемориал закрыт для посещения, ограничение ввели с 23 марта на фоне мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Ранее в пресс-службе городского комитета по благоустройству сообщали, что работы по благоустройству памятных мест и мемориалов города к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего на территории Санкт-Петербурга расположены 28 военных мемориальных кладбищ, семь памятников, шесть бюстов, 20 мемориальных досок, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, а также филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга - Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

О мемориальном комплексе

Мемориальный комплекс Пискаревского кладбища был открыт в 1960 году. Он был построен по проекту архитекторов Александра Васильева и Евгения Левинсона. В братских могилах на Пискаревке покоятся около полумиллиона жителей и защитников Ленинграда, имена многих из них не установлены до сих пор.

Теги
РоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
Реклама на ТАСС
В Северной Осетии арестовали еще одного участника несанкционированной акции
Еще четверых участников несанкционированного митинга оштрафовали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС