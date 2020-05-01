Монумент "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище привели в порядок к 75-летию Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Монумент "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга привели в порядок в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в пятницу на странице "ВКонтакте" городского комитета по социальной политике.

В памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной и блокадой Ленинграда, к подножию этой статуи жители Петербурга возлагают цветы и венки. Вдоль 300-метровой главной аллеи мемориала, ведущей от Вечного огня к статуе "Мать-Родина", расположены братские могилы с памятными плитами, на которых указан год захоронения. Огромная фигура Матери-Родины считается одним из символов скорби и памяти ленинградцев. На мемориальной стене за ее спиной высечены слова Ольги Берггольц: "Никто не забыт и ничто не забыто".

"Пискаревское мемориальное кладбище готовится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 60-летию комплекса (отмечается также 9 мая). Монумент "Мать-Родина" после детального осмотра помыли и покрыли специальным воском, который защитит бронзу от воздействий окружающей среды. Уже скоро в соответствии с традициями мемориал украсят цветы", - говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что специалисты уже приступили к высадке цветов в грунт - на центральной Аллее, у Вечного огня, на Аллее памяти и у прудов будет высажено 15 тыс. виол, бегоний и гортензий. Кроме того, осенью было посажено 30 тыс. луковиц тюльпанов, которые расцветут в начале мая. Цветочная композиция у Вечного огня формируется в цветовой гамме флага Российской Федерации. Техническое обслуживание одного из главных символов мемориала провели 29 апреля специалисты компании "ПетербургГаз".

Накануне праздника будет установлено 96 цветочных композиций и 24 гирлянды у монумента, Вечного огня и на центральной аллее. В начале июня на центральной аллее в 22 цветниках зацветут красные розы и будут украшать мемориал до начала холодов. Сейчас Пискаревский мемориал закрыт для посещения, ограничение ввели с 23 марта на фоне мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Ранее в пресс-службе городского комитета по благоустройству сообщали, что работы по благоустройству памятных мест и мемориалов города к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего на территории Санкт-Петербурга расположены 28 военных мемориальных кладбищ, семь памятников, шесть бюстов, 20 мемориальных досок, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, а также филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга - Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

О мемориальном комплексе

Мемориальный комплекс Пискаревского кладбища был открыт в 1960 году. Он был построен по проекту архитекторов Александра Васильева и Евгения Левинсона. В братских могилах на Пискаревке покоятся около полумиллиона жителей и защитников Ленинграда, имена многих из них не установлены до сих пор.