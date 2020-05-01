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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: власти США расследуют случаи нарушения работодателями эпидемиологических указаний

По данным издания USA Today, половина случаев связана со смертью или госпитализацией сотрудников

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Министерство труда США расследует около 200 случаев нарушения работодателями указаний по обеспечению защиты своих работников от нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу газета USA Today со ссылкой на источники.

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Проводимые властями расследования охватывают предприятия в двух десятках штатов и 96 тыс. рабочих. По данным издания, половина случаев связана со смертью или госпитализацией сотрудников.

Действия Минтруда на протяжении пандемии подвергались критике со стороны правозащитников в связи с тем, что ведомство, по их мнению, предпринимает недостаточно мер для защиты работников.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, зафиксировано свыше 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 62 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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