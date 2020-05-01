Медикам КБР, работающим с носителями коронавируса, предоставили санаторий для проживания

НАЛЬЧИК, 1 мая. /ТАСС/. Медикам, работающим с носителями коронавируса в Кабардино-Балкарии, предоставили второе общежитие для проживания на базе корпуса санатория. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что первым местом размещения медработников стал отель "Синдика".

"Принял решение о создании для медиков второго общежития на 150 мест на базе одного из корпусов санатория "Грушевая роща". Еще раз выражаю огромную благодарность нашим врачам, всему медицинскому персоналу республики за самоотверженный труд, выдержку и профессионализм", - написал Коков.

По его словам, количество заразившихся коронавирусом в республике растет. "Соответственно, растет и количество медицинских бригад. Работают уже два госпиталя. Резервный, в Прохладном, также полностью готов принимать пациентов", - отметил глава республики.

По данным республиканского оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на 1 мая зарегистрировано 499 случаев заражения коронавирусом, 43 человека заразились за прошедшие сутки, выздоровели 78 человека, умерли двое. Дома под медицинским наблюдением остаются 1 377 человек. Состояние семерых инфицированных оценивается врачами как крайне тяжелое, все они находятся на аппаратах ИВЛ, в регионе протестированы 15 259 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.