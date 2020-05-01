Срок приема заявок на конкурс "Доброволец России - 2020" продлили до конца мая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Организаторы конкурса "Доброволец России - 2020" продлили до конца месяца срок приема заявок для участия в проекте. Об этом сообщила журналистам в пятницу пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Уже более 27,5 тыс. человек из всех регионов России подали заявки на конкурс. Мы даем еще один месяц, чтобы все желающие смогли принять участие и представить свои добровольческие и волонтерские проекты", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АНО Владислава Даванкова.

Он также добавил, что новинкой этого сезона является программа наставничества. "Победители конкурса "Доброволец России" смогут получить в наставники одного из 27 ведущих общественных деятелей нашей страны", - добавил он.

В свою очередь председатель совета Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев отметил, что участию волонтеров в акции взаимопомощи в условиях коронавируса "Мы вместе" посвящена конкурсная номинация "Доброе дело".

"Рассказать о своих социальных подвигах или о подвигах другого человека можно на странице конкурса https://contests.dobro.ru/dr, выбрав номинацию "Доброе дело". Герои самых трогательных историй будут награждены в рамках торжественной церемонии на Международном форуме добровольцев 5 декабря", - отмечается в пресс-релизе.

О конкурсе

Организаторы напомнили, что с 1 июня по 1 июля пройдут четвертьфиналы проекта, полуфиналы запланированы с 17 июля по 15 октября. Финал проекта, как ожидается, пройдет с 20 октября по 13 ноября.

Конкурс проводится в 10 раз, а его грантовый фонд по инициативе президента РФ Владимира Путина был удвоен по сравнению с прошлым годом - до 90 млн рублей. Состязания проходят по 14 номинациям, участвовать могут граждане России старше восьми лет.

Ежегодно в конкурсе участвуют тысячи авторов волонтерских и социальных инициатив. В 2017 году было подано около 1,6 тыс. заявок, в 2018 году - около 16 тыс. проектов (в десять раз больше). В 2019 году организаторы получили более 28,1 тыс. инициатив.