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Пандемия коронавируса нового типа

В НМИЦ здоровья детей лечатся около 100 пациентов

В реанимации находятся трое детей

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Почти 100 человек с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее находятся на лечении в инфекционном центре НМИЦ здоровья детей, перепрофилированном для приема пациентов с COVID-19. Трое детей в реанимации, еще один ребенок в крайне тяжелом состоянии, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минздрава.

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"В настоящее время на госпитализации 99 детей в возрасте от 12 дней до 17 лет. У половины пациентов диагноз COVID-19 подтвержден. Состояние большинства расценивается как средне тяжелое. Трое детей в реанимации, один пациент - в крайне тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за 10 дней работы центр принял 115 детей. "Некоторых пациентов мы уже выписали, однако, не все дети переносят COVID-инфекцию легко. Часть детей находится в тяжелом состоянии в связи с тем, что к основному заболеванию присоединяется пневмония, вызванная новым коронавирусом. Так, один ребенок переведен к нам из Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского, где ему успешно трансплантировали печень. Однако присоединение новой коронавирунсой инфекции привело к развитию двусторонней пневмонии, и в настоящее время он в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ", - пояснил директор НМИЦ здоровья детей Андрей Фисенко, чьи слова приводит пресс-служба.

Он также добавил, что еще один ребенок поступил в центр с жалобами на заложенность носа, но уже через сутки его состояние резко ухудшилось, и в настоящее время он переведен в реанимацию.

Ране министр здравоохранения России сообщил, что страна подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом, и ответственное поведение каждого гражданина является сейчас решающим фактором в победе над COVID-19. В Минздраве также призвали воздержаться от посещения общественных мест во время майских праздников, чтобы предотвратить дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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