{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии арестовали еще одного участника несанкционированной акции

Еще четверых участников несанкционированного митинга оштрафовали

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 мая. /ТАСС/. Еще один участник несанкционированной акции против режима самоизоляции арестован в Северной Осетии на 15 суток, четверо оштрафованы. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.

На эту тему

"За два дня было рассмотрено пять дел. Одному участнику несанкционированного митинга вынесено решение об аресте на 15 суток, на двух участниц митинга наложены административные наказания в виде штрафа по 5 тыс. рублей, еще двум участникам назначены штрафы 5 и 10 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Районные суды Северной Осетии вынесли 64 решения об административных нарушениях в отношении участников несанкционированного митинга 20 апреля. В зависимости от совершенного противоправного деяния наложены административные наказания в виде административного ареста на срок от двух до пятнадцати суток, а также штрафы.

20 апреля у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, которые требовали отмены режима самоизоляции. На митинге пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Кабмин выделил почти 1,7 млрд рублей Управделами президента для борьбы с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС