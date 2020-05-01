В Северной Осетии арестовали еще одного участника несанкционированной акции

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 мая. /ТАСС/. Еще один участник несанкционированной акции против режима самоизоляции арестован в Северной Осетии на 15 суток, четверо оштрафованы. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.

"За два дня было рассмотрено пять дел. Одному участнику несанкционированного митинга вынесено решение об аресте на 15 суток, на двух участниц митинга наложены административные наказания в виде штрафа по 5 тыс. рублей, еще двум участникам назначены штрафы 5 и 10 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Районные суды Северной Осетии вынесли 64 решения об административных нарушениях в отношении участников несанкционированного митинга 20 апреля. В зависимости от совершенного противоправного деяния наложены административные наказания в виде административного ареста на срок от двух до пятнадцати суток, а также штрафы.

20 апреля у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, которые требовали отмены режима самоизоляции. На митинге пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.