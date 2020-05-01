Число зараженных COVID-19 на Улан-Удэнском авиазаводе увеличилось до 21

УЛАН-УДЭ, 1 мая. /ТАСС/. Число зараженных COVID-19 сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") увеличилось до 21. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по коронавирусу в Бурятии.

Улан-Удэнский авиационный завод - системообразующее предприятие в Бурятии, на котором трудятся около 6 тыс. человек. Завод выполняет гособоронзаказ. С 6 апреля на У-УАЗ допущено к работе около 50% сотрудников для обеспечения непрерывного производства и исполнения обязательств по контрактам. 22 апреля стало известно о первых случаях заражения работников предприятия, тогда это были три человека.

"Среди работников авиазавода выявлен на сегодняшний день 21 сотрудник с новой коронавирусной инфекцией. Установлен круг контактных лиц - почти 400 человек, это в большей части сотрудники - 356 человек, остальные - в домашних очагах", - сообщили в штабе, добавив, что на сегодня два цеха приостановили работу.

Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, все контактные лица изолированы и находятся под медицинским наблюдением. "В домашних очагах сотрудников выявлено восемь человек с новой коронавирусной инфекцией, - отметили в оперштабе. - Проведена дезинфекционная обработка в подлежащих помещениях".

По последним данным, в Бурятии зарегистрировано 325 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Из них ранее завершили лечение и выписались из больницы 94 человека, умерли четыре человека, проходят лечение в стационарах 216 пациентов, 18 из которых дети.

Улан-Удэнский авиационный завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).