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Малоимущим в Коми выдадут наделы земли для посадки картофеля на зиму

Ранее врио главы региона Владимир Уйба распорядился, чтобы всем гражданам, оставшимся без работы, единовременно выплатили по 5 000 рублей

СЫКТЫВКАР, 1 мая. /ТАСС/. Власти Республики Коми предоставят малоимущим гражданам участки земли, чтобы у них была возможность посадить картофель и обеспечить свои семьи урожаем на зиму. Об этом сообщил в пятницу врио главы региона Владимир Уйба.

"Я принял решение о введении на территории республики дополнительной поддержки малоимущим гражданам, кто имеет огород и выращивает для себя картофель. Но даже если у вас нет огорода, то все равно даны указания муниципалитетам, что вы можете в заявительном порядке взять надел земли и посадить картофель, чтобы на зиму был свой урожай. Для этих целей сейчас продумаем механизм, чтобы выдать деньги на приобретение семенного картофеля, сделаем так, чтобы можно было купить и посадить не позднее конца мая - начала июня", - сказал руководитель региона в видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице республики "ВКонтакте".

Ранее врио главы региона распорядился, чтобы всем гражданам, кто остался без работы и без максимального пособия по безработице, единовременно выплатили по 5 000 рублей из республиканского бюджета. Таких в регионе около 5 000 человек.

По данным управления Роспотребнадзора по Коми, на 1 мая лабораторно подтверждено 649 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, прирост за минувшие сутки - 28 случаев. Всего под медицинским наблюдением находится 3427 человек, из них 3253 контактировали с заболевшими, 174 прибыли из-за рубежа. Выздоровели 64 человека, семь умерли.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКоми
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