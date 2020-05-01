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В селении Северной Осетии завершили реконструкцию около 30 км водопроводных сетей

Теперь населенный пункт численностью более 3 тыс. человек будет обеспечен бесперебойной подачей воды, сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 мая. /ТАСС/. Реконструкция около 30 км водопроводных сетей в селении Ольгинское Правобережного района Северной Осетии завершилась. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу воды в населенный пункт численностью более 3 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза республики.

"Завершена реконструкция водопроводных сетей селения Ольгинское Правобережного района республики. Общий объем финансирования в текущем году составил 43,8 млн рублей. Проложено 10,7 км водопроводных сетей. С начала строительства было заменено 29,9 км водопроводных сетей", - говорится в сообщении.

"Реконструкция данного водопровода в соответствии с современными требованиями позволит уменьшить сверхнормативные потери воды, снизить стоимость подготовки воды, обеспечить подачу воды необходимого качества в достаточном объеме населению селения Ольгинское численностью 3040 человек", - отмечается в сообщении.

Работы проводились в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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