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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье ношение масок при выходе из дома станет обязательным с 12 мая

До этой даты "масочный режим" носит рекомендательный характер, сообщили в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Ношение масок при посещении мест общего пользования станет обязательным в Московской области с 12 мая. До 12 мая "масочный режим" носит рекомендательный характер. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"До 12 мая всем гражданам строго рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях). С 12 мая "масочный режим" становится обязательным", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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